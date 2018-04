Münster: card. Marx, “turbato profondamente” da quanto avvenuto sabato

“Mi ha turbato profondamente la notizia di un’auto che a Münster si è schiantata su un gruppo di persone, uccidendone alcune e ferendone gravemente delle altre”. Così il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e presidente della Conferenza episcopale tedesca, poche ore dopo il tragico avvenimento nella capitale della regione Nord-Reno Westfalia. Il card. Marx ha rivolto il suo pensiero ai “famigliari affezionati, buoni amici e conoscenti” che “sono sgomenti e non riescono a capire che cosa sia successo”. “A voi tutti, ai feriti e alle loro famiglie va la nostra più profonda partecipazione” ha assicurato Marx aggiungendo che, insieme a lui, anche “tutti i vescovi della Conferenza episcopale tedesca” rivolgono “pensieri e preghiere in queste ore difficili” per i morti e per tutte le persone coinvolte.