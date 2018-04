Joseph Ratzinger: Tv2000, in occasione del compleanno in onda il documentario “Benedetto XVI, l’ora della verità”

In occasione dei 91 anni di Joseph Ratzinger, Tv2000 trasmette il documentario “Benedetto XVI, l’ora della verità” a cura di Javier Martìnez Brocal e Antonio Oliviè, lunedì 16 aprile in seconda serata. Lo stesso giorno la pellicola viene presentata in anteprima alla Filmoteca Vaticana alle ore 17.

“La rinuncia di Papa Benedetto è stato un evento straordinario nella storia della Chiesa cattolica. Lui stesso l’ha definita una decisione ‘grave’. Con il volo dell’elicottero che lo ha allontanato dal Vaticano, arrivano le domande: ‘Perché l’ha fatto?’, ‘Perché ha scelto questo momento?’”, si legge in una nota di Tv2000. Il documentario “cerca di rispondere attraverso le interviste a coloro che sono stati vicini a Joseph Ratzinger nella sua vita, da suo fratello George, al suo portavoce nella Sala stampa a tutti i prefetti che hanno lavorato con lui”.