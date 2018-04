Gaudete et Exsultate: Padula (Copercom), “promuoviamo la santità anche nell’universo comunicativo”

“Promuovere il desiderio di santità anche nell’universo comunicativo. Papa Francesco ci sorprende donandoci una bussola preziosa per ‘incarnare la santità nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità'”. Ad affermarlo è Massimiliano Padula, presidente del Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comunicazione) in relazione all’esortazione apostolica “Gaudete et Exsultate” sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, promulgata oggi.

“In particolare – spiega Padula – il Pontefice ci esorta a non cadere nella tentazione di una ‘informazione superficiale’ evidenziando, al punto 108, ‘come le forme di comunicazione rapida e virtuale possono essere un fattore di stordimento che si porta via tutto il nostro tempo e ci allontana dalla carne sofferente dei fratelli'”. “Come coordinamento di associazioni che si occupano anche di comunicazione – conclude il presidente – accogliamo questo documento raccogliendone i semi fecondi e impegnandoci a essere santi nelle nostre esistenze e nel servizio, nel lavoro e nella missione che ognuno di noi svolge quotidianamente”.