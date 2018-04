Diocesi: Ravenna, il 13 aprile l’ultimo incontro de “I venerdì della Bibbia” col vescovo Ghizzoni

“La fanciulla non è morta ma dorme” è il titolo dell’ultimo appuntamento de “I Venerdì della Bibbia”, in programma il 13 aprile, alle 20.45, nella sala di Ravegnana Radio, in piazza Arcivescovado, a Ravenna. L’incontro affronta il tema della morte e della speranza, a partire dal passo del Vangelo di Matteo (9,24). A dialogare con i partecipanti sarà l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni. L’iniziativa, promossa dal Settore apostolato biblico (Sab) della diocesi, si rivolge a chiunque abbia dubbi sulle Scritture con l’obiettivo di “creare – come si legge nel manifesto – un luogo per dialogare liberamente, incontrare esperti, testimoni e altre persone in ricerca e per affrontare i dubbi che si possono incontrare nella lettura della Bibbia”. Negli altri appuntamenti del ciclo, che si sono svolti tra novembre e febbraio, i relatori, padre Dino Dozzi, la biblista Rosanna Virgili e mons. Ghizzoni nell’ultimo incontro di febbraio, hanno affrontato temi come la figura della donna nella Bibbia, l’esistenza reale di Dio, la sua presenza nelle Scritture, il suo rapporto con l’uomo, la malattia e la sofferenza.