Ateneo Regina Apostolorum: card. Sodano, “continuare a camminare collaborando con le università ecclesiastiche di Roma”

“L’ateneo vuole formare apostoli del Verbo incarnato. Il nome e lo stemma dell’ateneo ricordano la Pentecoste; gli apostoli, riuniti intorno a Maria, ricevono lo Spirito Santo, per portare il fuoco dell’amore divino fino all’ultimo angolo della terra”. Lo ha detto oggi il rettore dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, padre Jesús Villagrasa, festeggiandone il 25° anniversario dell’istituzione. “Nel nostro cuore, guardando al passato, un fervido ringraziamento a Dio e a tutte le persone che hanno fatto possibile tutto quello che con tanto amore è stato possibile fare – ha affermato il rettore –; guardando al futuro, una salda speranza nell’aiuto divino perché grande è la sua misericordia; guardando al presente, vedendo attorno all’altare questa comunità di fratelli, ci sentiamo più una universitas, che vuol fare la verità nella carità”.

Dal card. Angelo Sodano, decano del Collegio cardinalizio, è giunto un messaggio, che è stato letto, questa mattina, durante la celebrazione per il 25°. “In questi 25 anni di vita dell’ateneo è stato compiuto un grande cammino e c’è davvero il dovere di rendere grazie a Dio per il suo grande sviluppo. Non mi resta, quindi, altro che invitarvi a continuare nel cammino percorso, collaborando con tutte le università ecclesiastiche di Roma, al servizio della santa Chiesa”. “In questo vostro anniversario di fondazione – conclude il messaggio –, desidero poi esprimere l’augurio che già vi rivolsi nel 2003, e cioè che il vostro Pontificio Ateneo continui a far crescere ed amare sempre più la santa Chiesa di Cristo e la sua dottrina salvatrice per gli uomini di ogni tempo”.