Terremoto Centro Italia: Ascoli Piceno, inaugurato oggi un nuovo Centro di comunità a Offida

Un nuovo Centro di comunità, realizzato da Caritas italiana, è stato inaugurato oggi a Offida, in provincia di Ascoli Piceno, dopo l’avvio lo scorso 21 marzo, ad Avendita di Cascia (Perugia), della struttura “Mons. Ottorino Pietro Alberti”. Il nuovo Centro polifunzionale “Beato Bernardo” è composto da due piani. Ampi saloni sono stati realizzati nel piano rialzato, mentre il piano seminterrato è dedicato alle catechesi con aule, ripostigli e servizi igienici. Si tratta di una struttura realizzata in un territorio colpito dal terremoto nel 2016. Gli abitanti della zona si potranno recare nel centro per attività ricreative e pastorali. “I Centri di comunità – spiega in un comunicato Caritas italiana – rappresentano luoghi di unione e promozione delle attività sociali, culturali, pastorali e ricreative pensati per rafforzare il tessuto sociale in base a valori di solidarietà, condivisione e partecipazione”.