R.D. Congo: una fontana nel villaggio di Kikombo costruita dai volontari giunti da Melfi

Un gruppo di volontari della parrocchia Santa Gianna Beretta Molla di Melfi ha realizzato una fontana a Kikombo, villaggio che si trova nella Repubblica Democratica del Congo. È stato costruito in realtà, sotto la guida del missionario don Vincenzo D’Amato, un impianto idrico semplice ma efficace, con un serbatoio per la decantazione dell’acqua che sgorga dalla sorgente e una motopompa che porta l’acqua in una cisterna. Da qui, per caduta, raggiunge la fontana che si trova sulla strada principale del villaggio. A dare la notizia è “La Parola”, il bimestrale della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa. Il villaggio di Kikombo si trova a 700 chilometri circa dalla capitale, Kinshasa. Kikombo da due anni aveva perso l’acqua, perché la sorgente era scomparsa sotto il terreno e gli abitanti andavano a prendere l’acqua inquinata, col rischio di varie forme di malattie.