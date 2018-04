Papa Francesco ha accolto la rinunzia, presentata per raggiunti limiti di età, dal card. Francesco Coccopalmerio, all’incarico di presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, ed ha chiamato a succedergli nel medesimo incarico mons. Filippo Iannone, arcivescovo-vescovo emerito di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, finora segretario aggiunto dello stesso Pontificio Consiglio per i testi legislativi.