Migranti: Caritas Ambrosiana, lunedì dibattito sulle politiche dell’Unione europea

Le politiche europee in tema di migrazione saranno al centro di un dibattito tra esponenti delle istituzioni ed esperti, organizzato a Milano da Caritas Ambrosiana e dalla rappresentanza della Commissione europea. Si svolgerà lunedì 9 aprile, dalle 9, nella sede di via san Bernardino. Interverranno all’incontro, tra gli altri, Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, Massimo Gaudina, capo della rappresentanza a Milano della Commissione europea, Rosetta Scotto Lavina, prefetto e direttore centrale per le Politiche dell’immigrazione e dell’asilo del ministero dell’Interno, e Oliviero Forti, responsabile dell’Ufficio immigrazione di Caritas italiana. In particolare, saranno prese in considerazione le principali misure adottate, la loro implementazione e gli effetti che producono sulle persone, in Italia e in Lombardia. Saranno ascoltate anche le voci di Silvio Grieco, policy officer Migration and Home Affairs della Commissione, il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, e l’europarlamentare Patrizia Toia.