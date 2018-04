Messico: vescovi in assemblea su Piano pastorale globale e Sinodo dei giovani. Saranno ascoltati i candidati alla Presidenza della Repubblica

Dal 9 al 13 aprile si terrà la CV Assemblea plenaria della Conferenza dell’episcopato messicano (Cem) nella sede propria sede Casa Lago, a Cuautitlán Izcalli, con la partecipazione di circa 150 vescovi, 20 sacerdoti, 4 religiose e religiosi. L’Assemblea si aprirà con il messaggio del presidente della Cem, il cardinale Francesco Robles Ortega, arcivescovo di Guadalajara. Il suo messaggio verrà trasmesso in diretta attraverso la pagina di Facebook della Cem @episcopadomexicano. L’obiettivo principale di questa assemblea, è di concludere il lavoro del Progetto pastorale globale 2031-2033, con la sua completa approvazione. Il Progetto pastorale globale risponde alla richiesta di Papa Francesco rivolta ai vescovi durante la sua visita nel Paese, nel febbraio del 2016. Parteciperanno all’assemblea anche i giovani messicani che hanno preso parte al Pre-Sinodo con il Santo Padre a Roma (tenutosi dal 19 al 24 marzo 2018), per condividere la loro esperienza. Durante l’incontro verranno designati i quattro vescovi rappresentanti della Cem che parteciperanno al Sinodo dei giovani in Vaticano, nel prossimo ottobre. Nelle giornate di giovedì e venerdì – in un incontro privato -, saranno ricevuti i quattro candidati alla Presidenza della Repubblica, con l’obiettivo dell’ascolto, del dialogo e della condivisione delle preoccupazioni.