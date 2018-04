Lavoro: le diocesi della Sicilia alla ricerca di buone pratiche per far emergere “modelli positivi”

“Le diciotto diocesi della Sicilia si sono attivate per cercare altre buone pratiche da censire in modo da far emergere nuovi modelli positivi e virtuosi replicabili nei vari territori”. Lo afferma don Sergio Siracusano, direttore dell’Ufficio regionale della Conferenza episcopale siciliana per i Problemi sociali e il Lavoro e tutor del Progetto Policoro. Il sacerdote lancia anche l’appello a “segnalare le idee di impresa che hanno valorizzato e scommesso sul territorio”, a far conoscere quel “lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale e capace di rispettare i tempi di vita delle persone che la Chiesa italiana promuove e il progetto Policoro sostiene”. Fa eco a don Siracusano Salvatore Forestieri, animatore di Comunità del Progetto Policoro a Messina e delegato a Cagliari, spiegando che Birrificio Messina, Pastificio Piazza e Coworking GarHub114 sono state già censite e presentate a Cagliari, a ottobre in occasione della Settimana sociale, ma “di certo non ci sono solo queste”. “Narrare delle buone pratiche in atto nel nostro territorio – aggiunge – può aiutare a capire che i nostri territori possono essere ancora risorsa per i giovani e per questo vanno stimolati ed accompagnati nei loro progetti personali e di impresa”. Forestieri annuncia “vere e proprie visite guidate per far conoscere alla cittadinanza queste realtà esistenti, i loro protagonisti e la loro storia”.