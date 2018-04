Diocesi: Perugia, domani le finali dell’“Oratorio League” con il campione del mondo Marco Materazzi

Si giocheranno domani, domenica 8 aprile, alle 15, nella palestra “Aldo Capitini” di Perugia, le finali della quinta edizione dell’“Oratorio League”, il campionato di calcio a 5 per bambini e bambine, ragazzi e ragazze degli oratori dell’arcidiocesi. Il programma prevede alle 15 la finale dei bambini delle elementari, che vede coinvolte le squadre delle parrocchie di Case Bruciate (Mini Pingo) e San Sisto (Sentinelle Young), mentre alle 16 la finale tra i ragazzi delle scuole medie delle parrocchie della seconda unità pastorale, LoSchiribizzo e Cenerente. Alle 17, invece, si disputerà la finale del torneo maschile delle superiori con la sfida tra la parrocchia di Monteluce (Monteluce ACM) e di San Sisto (Sentinelle). Infine, alle 18, le ragazze delle superiori chiuderanno questa stagione dell’“Oratorio League” con la sfida tra le Fiamme di Case Bruciate e le Astrolady di Ponte d’Oddi. Alle 19.30, tutte le squadre che hanno partecipato al torneo nel corso della stagione sono invitate alla premiazione finale dove ci sarà un ospite d’eccezione: il campione del mondo Marco Materazzi, ex difensore di Perugia e Inter. L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Oratori Perugini, in collaborazione con le Polisportive Giovanili Salesiane e l’Anspi, oratori e circoli del Comitato zonale di Perugia. “Anche quest’edizione – afferma don Riccardo Pascolini, responsabile del Coordinamento Oratori Perugini – ha creato tanto entusiasmo offrendo la possibilità ai giovani di praticare sport in un ambiente puro e sano”.