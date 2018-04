Chiesa Sardegna: domani la Giornata interdiocesana dei giovani. Mons. Miglio (presidente Ces), “camminiamo insieme con loro”

“Papa Francesco ci chiama a fare Sinodo con i giovani e per i giovani e a camminare insieme. Proviamo a farlo noi qui sulle strade della Sardegna e poi con Papa Francesco a Roma e ad aiutare la Chiesa a camminare insieme con tutti i giovani che cercano l’amore, la verità, quindi Gesù, e forse non lo hanno ancora incontrato”. Lo dice mons. Arrigo Miglio, arcivescovo di Cagliari e presidente della Conferenza episcopale sarda, in un videomessaggio, in cui i vescovi della Sardegna presentano la Giornata dei giovani che si celebrerà domani, domenica 8 aprile, a livello interdiocesano in tre diverse zone dell’isola. A organizzarla, il Servizio regionale per la Pastorale giovanile e il Centro regionale vocazioni con la Conferenza episcopale sarda. L’iniziativa si inserisce nel cammino che la Chiesa sarda sta percorrendo in preparazione al Sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, che culminerà nel mese di agosto con l’incontro dei giovani italiani, a Roma, con Papa Francesco. Le diocesi di Cagliari e Iglesias si ritroveranno, alle 10, nel santuario di Santa Maria a Uta (Cagliari), per poi recarsi in pellegrinaggio verso il santuario di Santa Greca di Decimomannu, dove si svolgerà la maggior parte della giornata. Le diocesi di Lanusei, Nuoro, Tempio-Ampurias, Ozieri e Sassari si ritroveranno, invece, alle 9 in piazza Padre Pio a Sarule (Nuoro), per procedere a piedi verso il Santuario di Nostra Signora di Gonare. Le diocesi di Alghero-Bosa, Oristano e Ales-Terralba si sono date appuntamento per le 9.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Santu Lussurgiu (Oristano) e hanno previsto il pellegrinaggio verso San Leonardo di Siete Fuentes. All’arrivo, dopo il pranzo al sacco, i giovani vivranno un pomeriggio di festa, animazione, testimonianza e preghiera, con la Messa celebrata dai vescovi. Il videomessaggio dei vescovi ai giovani, è pubblicato su YouTube.