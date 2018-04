Attacco in Germania: l’autista del furgone dovrebbe essere un 48enne di nazionalità tedesca

Mentre la Polizia continua a non dare alcuna notizia su quanto accaduto oggi a Münster, quando dopo le 16 un furgoncino è andato a schiantarsi sul dehor di un rinomato Caffè del centro città, la televisione tedesca Zdf diffonde la notizia che si tratti di un 48enne, di nazionalità tedesca, proveniente dalla regione del Sauerland. L’uomo, che si sarebbe sparato dopo l’incidente, non avrebbe legami con alcuna matrice islamica ma avrebbe avuto “fragilità psichiche” e nel recente passato un tentativo fallito di suicidio. Il centro della città è comunque bloccato. Sempre secondo Zdf i morti sono tre, compreso l’autore della strage, e venti i feriti, di cui sei in gravi condizioni. La polizia starebbe compiendo verifiche sul furgone per controllare l’assenza di esplosivo.