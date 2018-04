Attacco in Germania: furgone sulla folla nella città di Munster. Almeno 3 morti e 50 feriti

Un furgone sulla folla nella zona vecchia della città di Munster, in Germania. Secondo fonti stampa della regione ci sarebbero tre morti, tra cui l’autista dell’auto, e una cinquantina di feriti. La polizia non ha ancora fornito notizie, ma solo appelli a lasciare il centro della città, a non diffondere false notizie sui social e a rimanere in casa.

#Kiepenkerl #Münster Bitte keine Gerüchte über Twitter und Facebook. Wir sind vor Ort. Bitte verlasst den Bereich der Innenstadt und geht nach Hause. Wir informieren Euch hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018