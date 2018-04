Spagna: lunedì 9 aprile la Giornata per la vita. I vescovi, “lo Stato sostenga e promuova il ruolo della famiglia”

Lunedì 9 aprile, la Conferenza episcopale spagnola celebra la “Giornata per la vita”. “Educare ad accogliere il dono della vita” è il tema dell’appuntamento che guarda in particolare alla famiglia come “il luogo privilegiato in cui apprendiamo il valore e la sacra dignità di ogni vita umana, incondizionatamente amata da Dio, unica e irripetibile, qualunque siano le sue capacità o le circostanze in cui si trova”, scrivono in una lettera i vescovi della Commissione episcopale per la famiglia. Nel documento i vescovi scrivono anche che “lo Stato deve sostenere e promuovere il ruolo della famiglia in modo che possa accogliere e prendersi cura dei suoi membri” e permettere alla famiglia “di compiere la sua missione di custodire, rivelare e comunicare l’amore”. L’evento centrale della giornata di lunedì sarà l’eucaristia e la veglia di preghiera per la vita, presiedute dall’arcivescovo di Madrid, il card. Carlos Osoro, nella chiesa di Sant’Isidro. Durante la celebrazione, ci sarà l’“invio” dei volontari che lavorano per la difesa della vita. Per questo alla veglia sono invitate tutte le “persone che nelle comunità sono a servizio della vita prendendosi cura delle madri incinte, degli anziani, dei malati, delle persone vulnerabili o disabili, le donne vittime di violenza, le famiglie nel bisogno”.