Solidarietà: Università Europea di Roma, l’11 aprile una raccolta di farmaci e di sangue

Una giornata di solidarietà, con raccolta di sangue e di farmaci, all’Università Europea di Roma. Si svolgerà mercoledì 11 aprile e sarà aperta a tutti. Ci si potrà recare nell’ateneo, in via degli Aldobrandeschi, e fare la propria donazione di medicinali, dalle 10 alle 15. Gli studenti dell’Università Europea affiancheranno gli operatori della Fondazione Banco farmaceutico onlus. I farmaci donati dovranno essere in buono stato di conservazione, con almeno 8 mesi di validità, oppure dovranno essere farmaci da banco appositamente acquistati per questa iniziativa. Il farmacista presente provvederà a verificarne la scadenza e l’integrità. La raccolta di sangue, altra iniziativa della giornata di solidarietà, si terrà dalle 8 alle 12. Gli studenti presenti collaborano alle iniziative dell’associazione Ema-Roma non solo durante le raccolte del sangue, che nell’ateneo si svolgono due volte all’anno, ma anche con incontri di informazione e di sensibilizzazione alla donazione volontaria.