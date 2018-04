Solidarietà: Acli Roma, domenica al Circo Massimo per il Good Deeds Day 2018

Domenica 8 aprile anche le Acli di Roma e provincia aderiranno al Good Deeds Day 2018, la Giornata mondiale di attivazione sociale. Dalle 9 alle 18 saranno presenti con uno stand al Circo Massimo dove presenteranno le Buone pratiche che vengono portate avanti quotidianamente a favore delle fasce più svantaggiate della popolazione. In particolare, verranno presentate le attività di Generare futuro, percorso rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni che si pone l’obiettivo di avvicinarli al mondo del lavoro e vedrà il primo appuntamento lunedì 9 aprile presso l’Iis Leonardo Da Vinci alla presenza dell’economista Leonardo Becchetti, della presidente delle Acli di Roma, Lidia Borzì e di mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare e segretario generale del Vicariato di Roma. Protagonista allo stand del Good Deeds Day saranno anche “Il cibo che serve”, un progetto, finanziato dalla Regione Lazio, di contrasto alla povertà nella città di Roma attraverso il recupero e la ridistribuzione del pane e dei cibi freschi di prossima scadenza; e lo Sportello antiviolenza, attivo presso la parrocchia di Santa Maria ai Monti e che interviene per sostenere gratuitamente e nella massima riservatezza le vittime di violenza. Il progetto prevede attività di sensibilizzazione e prevenzione, ascolto, consulenza psicologica, sociale, legale e percorsi di autodifesa. Accompagna le vittime di maltrattamenti nel percorso individuale per uscire dalla criticità, favorendo la rinascita personale e sociale. “Come ogni anno – dichiara Borzì – abbiamo aderito con convinzione a questa importante iniziativa” perché “giornate come questa possano favorire la nascita di nuove idee e anche lo sviluppo di reti di solidarietà che danno sempre frutti molto importanti”.