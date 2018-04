Sanità: Camillianum, al via le iscrizioni al corso di alta formazione in Digital health humanities

Aperte le iscrizioni al corso di alta formazione in “Digital health humanieties”, organizzato dal Centro lateranense alti studi e dall’Istituto Camillianum di Roma, in collaborazione con i Cavalieri di San Camillo. L’uso combinato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare di internet, applicato al settore sanitario, sarà al centro degli incontri. Obiettivo del corso è quello di offrire le basi per migliorare l’assistenza sanitaria, grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali. “Grazie alla sanità elettronica e alla telemedicina, si può conseguire una migliore qualità dell’assistenza sanitaria con la condivisione della conoscenza dei professionisti del settore e con un maggiore coinvolgimento tra pazienti e operatori sanitari – si legge in una nota -. Si può inoltre gestire la salute più attivamente e in modo indipendente presso la propria abitazione grazie alla auto-valutazione delle proprie condizioni o al monitoraggio a distanza”. Ad aprire gli incontri, che si svolgeranno tra il 28 aprile e il 23 giugno, sarà Palma Sgreccia, preside dell’Istituto Camillianum, con la lectio magistralis su “Lo sguardo delle Humanities nell’era della tecnologia digitale in sanità”.