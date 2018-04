Politica: Swg, “salgono le quotazioni di un governo Lega-M5S”

“Le consultazioni del Capo dello Stato si sono avviate. In salita. E gli elettori ne sono pienamente consapevoli. Nessuno ritiene agevole e veloce la soluzione dell’intricato rebus della formazione del nuovo governo. Anzi, la maggioranza degli italiani pensa che ci vorrà più di un mese per arrivare a una qualche definizione”. È quanto si legge in “PoliticApp”, lo speciale di Swg “Verso un nuovo governo”, pubblicato oggi. “Nel toto-governo, questa settimana, salgono le quotazioni dell’ipotesi di esecutivo Lega-Cinquestelle”, sottolinea l’istituto, che segnala una crescita dell’apprezzamento popolare verso questa possibilità. “Lungo tutto l’arco del mese di marzo questa ipotesi era ritenuta giusta e auspicabile dal 38% degli elettori, dal 58% dei supporter della Lega e dal 59% dei grillini. Questa settimana il quadro si è leggermente modificato e la desiderabilità della soluzione a due è salita al 44%”. Una crescita dei consensi per questa possibilità si è registrata “non solo tra le fila degli elettori di Salvini (dal 58% al 61%) e Di Maio (dal 59% al 67%), ma, innanzitutto, tra i sostenitori di Silvio Berlusconi, nelle cui fila il sostegno a un governo Lega-M5S passa dal 18% al 46”. Alla domanda su “quale soluzione governativa scommetterebbero gli italiani”, il 43% degli intervistati punterebbe su “un governo Salvini-Di Maio”. “In subordine le scommesse andrebbero a finire su una soluzione istituzionale (38%)”.