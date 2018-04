Politica: Swg, “Matteo Salvini promosso, segue Luigi Di Maio”

“In questo primo mese post elettorale l’opinione pubblica ha anche stilato una pagella su come si stanno comportando i diversi leader politici. Promosso a pieni voti è Matteo Salvini”. È quanto si legge in “PoliticApp”, lo speciale di Swg “Verso un nuovo governo”, pubblicato oggi. “Il leader della Lega prende il 40% dei voti da 7 a 10. Segue Luigi Di Maio che raccoglie il 35% di voti positivi. Terza in classifica Giorgia Meloni, con il 22% dei voti da 7 a 10”, segnala la rilevazione dell’istituto che realizza il termometro politico. Secondo l’Swg, “performano meno Silvio Berlusconi e Maurizio Martina, entrambi al 17%. Ultimo Pietro Grasso che raccoglie il 6% di voti positivi”. “Gli italiani – conclude la rilevazione – promuovono l’atteggiamento dialogante e costruttivo del capo della Lega, mentre hanno qualche riserva, e qualche fastidio, sui leader che eccedono nei paletti e nei distinguo”.