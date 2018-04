Politica: Rossini (Acli), “urgenza di un Governo che risponda a esigenze fondamentali con strumenti per lavoratori, giovani, famiglie e poveri”

Roberto Rossini

“Al di là delle soluzioni possibili, chiunque assumerà questa responsabilità dovrà rispondere ad alcune esigenze fondamentali”. Lo ha affermato il presidente delle Acli, Roberto Rossini, a conclusione dei lavori della direzione nazionale. Rossini ha sostenuto l’urgenza che il Paese abbia finalmente un Governo. “Occorre immediatamente predisporre strumenti – si legge in una nota delle Acli – perché si rinnovi un patto generazionale e nazionale che risponda, in particolare, ai problemi dei giovani, delle famiglie, dei poveri, dei lavoratori e che dia una risposta alle istanze che vengono dal Sud”. “Le Acli – ha concluso Rossini – si impegnano a un confronto pubblico, purché questo avvenga su temi concreti, rispetto ai quali sono disposte a mettere a disposizione tutta la propria competenza per una utilità sociale”.