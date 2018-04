Papa Francesco: “rifiutare un’economia di esclusione”. Il videomessaggio per la Rete mondiale di preghiera

foto SIR/Marco Calvarese

È dedicato al lavoro e all’economia ed è intitolato “Per coloro che hanno responsabilità in materia economica” il videomessaggio per le intenzioni di preghiera del mese di aprile, promosso dalla Rete mondiale di preghiera per il Papa e diffuso oggi sul web in sette lingue. Il Papa – riporta Vatican News – lancia un forte appello alla responsabilità e al coraggio per cambiare il sistema economico rendendolo più attento alla persona e alla dignità. “L’economia”, è il monito del Pontefice in apertura del video in lingua spagnola, “non può pretendere solo di aumentare la redditività riducendo il mercato del lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi. Deve seguire la via di imprenditori, politici, pensatori e attori sociali che mettono al primo posto la persona umana e fanno tutto il possibile per assicurarsi che ci siano opportunità di lavoro dignitoso”. Da qui l’esortazione conclusiva di Francesco: “Alziamo uniti la nostra voce perché i responsabili del pensiero e della gestione dell’economia abbiano il coraggio di rifiutare un’economia di esclusione e sappiano aprire nuove strade”.