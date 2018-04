Papa Francesco: ricevuta in udienza Henryane de Chaponay, fondatrice del Cedal

“Con l’Enciclica Laudato si’, con vari messaggi, convocando il prossimo Sinodo dei vescovi sull’Amazzonia, il mio auspicio è che la nostra storia umana possa diventare una fioritura di liberazione, di crescita, di salvezza e d’amore”. Lo ha affermato questa mattina Papa Francesco ricevendo in udienza Henryane de Chaponay da Parigi, fondatrice del Centre d’Étude du développement en Amérique latine (Cedal), accompagnata dal seguito. Nel “salutarvi e rendere omaggio al vostro impegno al servizio della pace, della difesa dei diritti umani, della protezione della nostra terra e del sostegno alla crescita di una società più umana e fraterna”, Francesco rivolgendosi a Henryane de Chaponay ha sottolineato che “apprezzo la sua missione”. “La sua infaticabile creatività – ha aggiunto – ha portato frutti attraverso i ‘Dialogues en humanité’, i cui incontri sono volti a ricentrare le politiche sull’umanità, e per costruire una cittadinanza che abbia cura della ‘casa comune’”. Il Papa ha anche evidenziato che “è bene suscitare un’arte di vivere insieme in semplicità, benevolenza, fraternità, come pure educare alla cultura del rispetto e dell’incontro, l’unica capace di costruire un futuro all’altezza dell’ideale dell’uomo”.