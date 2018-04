Migrante morta dopo parto: domani l’arcivescovo di Torino celebra i funerali di Beauty

Saranno celebrati domani, sabato 7 aprile, nel santuario della Consolata di Torino, i funerali di Beauty, la donna nigeriana morta giovedì 23 marzo all’ospedale Sant’Anna del capoluogo piemontese, dopo che i medici hanno fatto venire alla luce il suo bambino Israel. A presiedere le esequie sarà l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia. La donna, affetta da una grave forma di linfoma, era stata respinta con il marito il 9 febbraio scorso alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi, nel tentativo di espatriare, perché i loro permessi di soggiorno erano scaduti. Nosiglia ha reso noto che, per la sepoltura della salma, la Fondazione dell’Opera Pia Barolo, di cui è presidente, si è attivata nei giorni scorsi per mettere a disposizione la cappella dell’Opera Pia al cimitero monumentale di Torino: “Vorremmo trasformare quella cappella in un luogo di sepoltura per gli ultimi tra gli ultimi, come Beauty”.