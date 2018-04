Media: Tv2000, ascolti in crescita con +18,8% rispetto al marzo 2017. Boom dei social network, +228%

Dopo il primo bimestre del 2018 (+5,9% e lo 0,71% di share medio) all’insegna di una crescita degli ascolti, anche nel mese di marzo Tv2000 registra un altro passo in avanti rispetto ai già ottimi risultati degli anni precedenti. In questo primo mese della stagione primaverile, l’emittente delle Cei ottiene nella giornata (7.00-2.00) lo 0,80% di share medio che equivale ad un +18,8% sul mese omologo del 2017.

Rilevanti riscontri si evidenziano nel daytime che con l’1% medio segna un incremento del 21,7% rispetto al mese di marzo del 2017: in particolare, la fascia del mattino (7-12) dove con l’1,6% di share medio l’emittente si posiziona e consolida il nono posto come rete nazionale. Il mese di marzo segna anche un incremento nella fascia 15-18 (1% di share medio) e in quella del pre-serale 18-20.30 (1,14% di share medio) che crescono rispettivamente del 60,1% (1% ascolto medio) e del 34,7% (1,13% ascolto medio). Nel prime time (20.30/22.30), l’emittente della Cei ottiene uno share medio dello 0,5% che equivale ad una crescita del 27,6% sul marzo 2017, grazie ad una programmazione diversificata tra cinema, produzioni e serie tv. Un altro punto di forza di Tv2000 è l’informazione: rispetto allo scorso anno, il Tg2000 delle 12 cresce del 65,6% con l’1,03%, quello delle 18.30 (1,27%) registra un incremento del 20% mentre la nuova edizione delle 20.30 ottiene uno share medio dello 0,52% con un delta positivo del 78%.

Anche l’offerta digital di Tv2000 è in costante crescita: nel mese di marzo 2018 sono state raggiunte 5 milioni e 600mila visualizzazioni di pagine sullo streaming e 1 milione 200mila pagine sfogliate sul Network. Nella classifica dei media italiani, pubblicata da “Primaonline”, i social di Tv2000 sono tra i più attivi: l’emittente della Cei ha guadagnato in un mese 57 posizioni passando dal 133° al 75° posto, con un incremento del 228%.