Marina militare: elicottero caduto in mare. Il cordoglio del ministro Pinotti e del generale Graziano

“Ai familiari del maresciallo Fazio va il mio sentimento di vicinanza e quello di tutto il personale della Difesa. Esprimo la mia solidarietà alla Marina Militare”. Questo il messaggio del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, a seguito del tragico incidente aereo avvenuto nella notte nel mar Mediterraneo, dove ha perso la vita il Capo di 1^ classe Andrea Fazio, specialista di elicotteri della Marina Militare, impegnato nell’operazione “Mare Sicuro”.

Anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano, “esprime a nome delle Forze Armate e suo personale, cordoglio alla famiglia del sottufficiale Andrea Fazio, specialista di volo deceduto per l’incidente che ha visto coinvolto, per cause in corso d’accertamento, un elicottero della Marina Militare imbarcato su Nave Borsini, unità impegnata nell’operazione ‘Mare Sicuro’ nel Mediterraneo centrale, caduto in mare nella tarda serata di ieri, durante attività addestrativa”. “Il generale Graziano – prosegue la nota pubblicata sul sito del ministro della Difesa – augura pronta guarigione agli altri quattro componenti dell’equipaggio tratti in salvo, ora in prognosi riservata ed esprime vicinanza a tutta la Marina Militare per la triste notizia”.