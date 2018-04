Maratona di Roma: Unitalsi, dall’Abruzzo e dalle Marche atleti disabili in carrozzina

Diciassette ragazzi disabili in arrivo dall’Abruzzo e dalle Marche parteciperanno alla Maratona di Roma, domenica 8 aprile. Grazie all’Asd Inix Sport “insiemeper” e all’Unitalsi sezione marchigiana e abruzzese, potranno scendere in strada con i volontari e gli atleti che per 42 chilometri li spingeranno fino al traguardo. Il gruppo di giovani abruzzesi e marchigiani con i loro “spingitori” partiranno nella griglia al fianco dell’ex pilota automobilistico e paracilclista, Alex Zanardi. Il gruppo verrà presentato domani, sabato 7 aprile, nel Roma Convention Center “la nuvola” dove verranno anche consegnati i pettorali. “Siamo convinti – spiegano Giuseppe Pierantozzi e Alessandra Bascelli, rispettivamente presidenti delle sezioni Marche e Abruzzo dell’Unitalsi – che sarà una bellissima esperienza. Un vero e proprio sogno che si realizza grazie agli amici dell’Asd Inix Sport e alla grande sensibilità degli organizzatori della Maratona di Roma. Non sarà importante il risultato finale, non ci saranno obiettivi di classifica, ci sarà solo la gioia di raggiungere il traguardo assieme e vivere una indimenticabile giornata di sport”.