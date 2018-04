Giovani: il 20 e 21 maggio recita del Rosario per il compleanno di Pier Giorgio Frassati

Piergiorgio Frassati

Anche quest’anno, come tradizione, associazioni, scuole, gruppi intitolati a Pier Giorgio Frassati, insieme a Confraternite d’Italia e Rettori dei Santuari mariani, parteciperanno al Rosario indetto per festeggiare il giovane beato nel giorno del suo compleanno, il 6 aprile. Tuttavia, nel ricordo “dell’assidua e filiale devozione” del beato Frassati a Maria Santissima, la recita del Rosario è stata spostata al 21 maggio, primo lunedì dopo Pentecoste, giorno in cui Papa Francesco ha deciso di inserire la nuova festa dedicata alla “Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa”. In una lettera, gli organizzatori dell’evento, don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile, Wanda Gawrońska, Associazione Pier Giorgio Frassati, e Marco Sermarini, della “Compagnia dei Tipi Loschi” di Grottammare, scrivono: “Quale dono al nostro amico beato, reciteremo il santo Rosario, i misteri gloriosi. Un sussidio ci aiuterà a pregare con le stesse parole, con lo stesso cuore in cordata retta da Pier Giorgio: il sussidio è stato appositamente per noi preparato ad Efeso, dalle suore del Santuario mariano di Meryem ana evi (La casa di mamma Maria),dove Maria trascorse gli ultimi anni della sua vita terrena e da cui seguì e benedisse con il suo amore di madre i primi passi della Chiesa nascente”. L’intenzione nella recita del “Rosario con Pier Giorgio” sarà “tante consolazioni e benedizioni” per Papa Francesco nel suo quinto anno di pontificato, e in vista del Sinodo dei giovani, anche quella di pregare per le nuove generazioni “perché diventino come Pier Giorgio un modello di fiducia e di audacia evangelica per le giovani generazioni d’Italia e del mondo”. Considerando che il 20 maggio è domenica e anniversario della beatificazione di Pier Giorgio, gli organizzatori invitano a recitare il Rosario il 21 maggio o il 20, vigilia della festa della “Madre della Chiesa”, se possibile presso un Santuario dedicato alla Madonna oppure durante un pellegrinaggio verso una meta mariana. Chi volesse partecipare può confermare la propria adesione a: info@piergiorgiofrassati.org