Giornalismo: Università Cattolica, il 9 aprile a Milano convegno sulla “telecronaca made in Italy”

Dal calcio al tennis, dalla pallavolo al ciclismo, dal rugby a tutti gli sport invernali: la telecronaca sportiva diventa protagonista all’Università Cattolica con l’incontro “Diamo voce allo sport”, in programma lunedì 9 aprile, a Milano. La tavola rotonda intitolata “La telecronaca made in Italy” riunirà alcuni protagonisti del giornalismo sportivo: Massimiliano Ambesi di Eurosport, Francesco Pancani di Rai Sport, Pierluigi Pardo di Mediaset Premium, Elena Pero di Sky Sport, Antonio Raimondi di Discovery-Eurosport, moderati da Giorgio Simonelli, professore di Giornalismo radiofonico e televisivo dell’ateneo. L’evento, nell’aula magna della sede di largo Gemelli, alle 16.30, è aperto agli studenti ma anche ai partner di Cattolica per lo Sport, la piattaforma di eventi, servizi, programmi formativi in collaborazione e a favore di società e delle istituzioni sportive, promossa dall’Università Cattolica. Al progetto partecipano sia docenti e ricercatori di diverse discipline, sia club, leghe e federazioni “interessati a una riflessione più sistematica sul mondo dello sport”.