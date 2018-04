Giornalismo: morto Giorgio Bubba, volto di “90° Minuto”. Le condoglianze di Ucsi Liguria

La Presidente Laura Ferrero, il consulente ecclesiastico mons. Silvio Grilli, il Consiglio direttivo e tutti i soci di Ucsi Liguria sono vicini alla famiglia di Giorgio Bubba, deceduto ieri a Genova. Nato a La Spezia 82 anni fa, Bubba è stato un inviato della Rai e uno dei giornalisti sportivi che ha preso parte all’epoca d’oro di “90° Minuto”, il programma Rai dedicato al calcio che ebbe grandissimo successo. Nel programma condotto da Paolo Valenti, Bubba seguiva le partite di Genoa e Sampdoria.

Bubba – si legge in una nota – dal 2003 al 2008 ha ricoperto anche la carica di presidente dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) Liguria, e ha fatto parte del consiglio direttivo per gli anni a seguire fino al 2015.

I funerali saranno celebrati a Genova domani, sabato 7 aprile, alle 11.45 nella basilica dell’Immacolata in via Assarotti.