Finanza: Banca Etica, primo prestito obbligazionario dedicato al microcredito in Africa

Banca Etica ha avviato il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario, il primo dedicato al microcredito in Africa. L’obiettivo è quello di raccogliere 15 milioni di euro per finanziare progetti a impatto sociale, promossi da partner qualificati, con particolare attenzione allo sviluppo della microfinanza nell’Africa sub-sahariana. L’offerta è rivolta a investitori istituzionali e clientela retail con “profilo di rischio adeguato e verificato”. Il collocamento dei titoli è iniziato il 3 aprile e resterà aperto fino al 1° giugno. “I prestiti obbligazionari di Banca Etica sono una forma di risparmio vincolato e hanno l’obiettivo di reperire risorse per finanziare progetti sociali a medio-lungo termine”, si legge in una nota. L’offerta prevede un investimento minimo di 1.000 euro, il pagamento di una cedola semestrale al tasso fisso lordo dello 0,60%. La durata è di sette anni. “Questa emissione rinforza la capacità di Banca Etica di fornire risorse finanziarie a organizzazioni non governative e istituzioni di micro-finanza ad alta professionalità ed esperienza che operano in Africa per promuovere forme di empowerment economico, di autoimpiego e per sostenere la nascita e la crescita di piccole imprese – dice il direttore generale di Banca Etica, Alessandro Messina -. Prevediamo che con i 15 milioni di euro raccolti, che serviranno a ri-finanziare progetti già in essere e a potenziarne di nuovi, potremo raggiungere tra i 30 e i 45 mila beneficiari, nell’arco dei prossimi tre anni”.