Diocesi: Roma, il 12 aprile in Vicariato si presenta il volume “Violenza sulle donne”

Sarà presentato giovedì 12 aprile, alle 17.45, nel Palazzo del Vicariato di Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, per iniziativa del Centro per la Pastorale della Famiglia della diocesi di Roma il volume dal titolo “Violenza sulle donne. Tra antichi pregiudizi e moderni mutamenti di identità, ruoli, asimmetrie di potere”, a cura di Maria Rosa Ardizzone, Maria Francesca Francesconi e Giuseppe Chinnici. A presentarlo sarà la Fondazione Ozanam-San Vincenzo De Paoli con il patrocinio del Vicariato di Roma, che ha messo a punto un percorso di attenzione, sensibilizzazione e formazione sul tema, di cui questo testo rappresenta una prima e importante tappa. Dopo il saluto del vicario del Papa per la diocesi di Roma, mons. Angelo De Donatis, interverranno il direttore del Centro per la Pastorale familiare, mons. Andrea Manto, il presidente della Fondazione, Giuseppe Chinnici oltre a esperti come psicoanalisti, pedagogisti e sociologi. “Il volume è il frutto di un progetto di ricerca nato all’interno della Fondazione – si legge in una nota della Fondazione –, che con l’apporto di esperti e professionisti impegnati su questo tema ha raccolto riflessioni, testimonianze ed esperienze maturate in contesti, scientifici, culturali e sociali diversi”. I contributi pubblicati sono stati scritti da rappresentanti delle istituzioni, come Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, da mons. Manto e da esperti e studiosi, da responsabili di strutture e di associazioni. Nel libro sono contenute le testimonianze delle vittime dalla violenza di genere, approfondimenti pedagogici, psicologici e sanitari e ricerche nazionali e internazionali che hanno affrontato il tema della violenza assistita, cioè quella dei minori che assistono alle violenze sulla propria madre e sui familiari. “L’obbiettivo – spiega mons. Manto – è quello di riflettere insieme e cercare strategie condivise per contrastare il problema. Il volume vuole perciò essere uno strumento di informazione e di formazione, un’occasione per vittime di violenza, operatori ed esperti di condividere approcci e sensibilità diverse, approfondire le normative italiane ed europee e avere indicazioni sulle strutture di accoglienza che operano nel territorio”.