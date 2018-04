Diocesi: Novara, domenica 8 aprile l’incontro dei cresimandi con il vescovo Brambilla. Attesi in 2mila

Si terrà domenica 8 aprile, a Novara, il tradizionale incontro del vescovo Franco Giulio Brambilla con i ragazzi che si apprestano a ricevere il sacramento della Cresima. In occasione dell’anno giubilare gaudenziano, l’appuntamento si svolgerà nella basilica di San Gaudenzio, a Novara. Sono attese circa duemila persone tra cresimandi, catechiste e accompagnatori, che arriveranno dalle parrocchie di tutta la diocesi. “L’appuntamento – spiega don Flavio Campagnoli, direttore dell’ufficio diocesano catechesi e liturgia – è l’occasione perché i ragazzi incontrino il vescovo, che non potrà essere in tutte le parrocchie ad amministrare il sacramento”. Il tema che contraddistinguerà l’iniziativa è “Tutti a bordo!”. “La metafora al centro della giornata – prosegue don Campagnoli – è quella della barca. Il messaggio che vogliamo trasmettere ai ragazzi è: ‘non siete su piccole scialuppe sparse nel mare, ma siete invitati a venire tutti a bordo con noi’ per seguire il Signore”. Dalle 14.30, i partecipanti verranno accolti negli oratori e nei punti di ritrovo di Novara per un momento di incontro e animazione, curato dagli animatori delle parrocchie cittadine. Per le 15.30 è previsto lo spostamento verso la basilica di San Gaudenzio, dove, a partire dalle 16, i ragazzi parteciperanno all’incontro con mons. Brambilla.