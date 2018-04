Diocesi: Caltagirone, stasera in carcere l’incontro di formazione politica con il cantautore Muratori

Si svolgerà stasera nella casa circondariale di Caltagirone l’incontro dei partecipanti al corso di formazione socio-politica, organizzato dalla diocesi. Ad animarlo sarà il cantautore Carlo Muratori che tratterà, in musica e parole, il tema “Di note, di_versi”. “La visione cristiana ed educativa oltre che punitiva del carcere – spiega don Tino Zappulla, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro – è un invito alla speranza di un mondo migliore. Solo questo può aiutarci a vedere la ‘differenza’ come una opportunità per tutti”. Il tema della differenza è stato il filo conduttore scelto dalla diocesi di Caltagirone per il corso. “L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello di formare la coscienza delle persone al rispetto delle differenze, siano esse religiose, etniche, culturali o sessuali – aggiunge don Zappulla – così da fare della diversità una vera ricchezza, un nuovo paradigma educativo. Formare all’impegno sociale e politico significa stimolare nelle nuove generazioni un pensiero critico piuttosto che dir loro quello che devono pensare”.