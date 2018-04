Diocesi: Brindisi, domani inaugurazione del parco giochi nella parrocchia san Lorenzo da Brindisi con l’arcivescovo Caliandro

Un nuovo spazio di aggregazione sociale per favorire la crescita delle nuove generazioni. È quello che verrà inaugurato nel pomeriggio di domani, sabato 7 aprile, nella parrocchia di san Lorenzo da Brindisi in viale Caravaggio, nel quartiere Sant’Elia di Brindisi. La realizzazione del parco giochi, si legge in una nota, è stata possibile “grazie alla ‘testardaggine’ del parroco don Paolo Zofra, di tanti genitori dei bambini del catechismo, dei fedeli della parrocchia e di tanti altri amici che volontariamente hanno contribuito”. All’inaugurazione, in programma alle 16.30, sarà presente l’arcivescovo di Brindisi, mons. Domenico Caliandro, che benedirà non solo il parco ma anche “i buoni propositi di crescita umana e spirituale del quartiere”. Il parco giochi sarà intitolato al compianto don Angelo Iaia, primo parroco e fondatore della parrocchia a Sant’Elia, che tanto amava bambini e giovani. Nel corso del pomeriggio, l’animazione sarà curata dagli amici di “Que locura” con balli, babydance, giochi di squadra e sfide.