Diocesi: Bari-Bitonto, al via “La Tenda dell’Incontro…Chi ha orecchi…In-tenda” con appuntamenti per i giovani

Prende il via “La Tenda dell’Incontro…Chi ha orecchi…In-tenda”, l’iniziativa dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto che a dall’8 aprile al 12 maggio attraverserà ogni settimana, dalla domenica al sabato, i territori della diocesi per essere punto di riferimento soprattutto per i giovani con incontri, momenti di preghiera, riflessioni e spettacoli. Verranno affrontate tematiche come lavoro, amore, futuro, carità, istruzione e famiglia. “Radio Panetti”, curata dagli studenti dell’istituto “Panetti Pitagora” di Bari, racconterà gli eventi che i giovani vivranno e ogni giorno alle 15 una diretta Facebook ripercorrerà i momenti salienti della giornata. L’iniziativa si inserisce nel solco del Sinodo dei giovani, offrendo la possibilità di aprire uno spazio concreto di condivisione di esperienze per affermare la speranza in un futuro di pienezza. “Si tratterà di pensare uno spazio e un tempo in cui adulti e giovani possano confrontarsi con le domande e le speranze che accompagnano la ricerca di senso e di pienezza della loro vita”. Questo il senso della “Tenda dell’incontro” per l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci. “L’evento – aggiunge – rappresenta un movimento di cuori, un invito concreto per le nostre comunità ad allargare lo spazio della nostra tenda, liberando gli adulti dall’illusione dell’autoreferenzialità e favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale ed ecclesiale, nella responsabilità fedele e nel dono gratuito di sé”. Le tappe e il calendario della Tenda è consultabile sul sito ufficiale dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto. Il primo appuntamento è a Bari, dall’8 al 14 aprile, nei quartieri Carrassi, San Pasquale, Japigia, Torre a Mare, San Giorgio e Noicattaro.