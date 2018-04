Colombia: concluso il congresso teologico “Medellín cinquant’anni dopo”. Luciani (teologo), “approfondire cammino di riforma tracciato da Francesco”

“Papa Bergoglio è espressione di una Chiesa emergente in America Latina, che stava maturando con il tempo e che ha fatto una proposta diventata ora universale, a partire dall’opzione per i poveri. La teologia con il pontificato di Francesco è stata rinnovata e rivitalizzata”. Si esprime così il teologo venezuelano Rafael Luciani, docente di teologia al Boston College, a conclusione del congresso teologico internazionale “Medellín cinquant’anni dopo”, che si è svolto all’Università Javeriana di Bogotá da martedì 3 aprile a ieri. Interpellato dal Sir per fare un bilancio del congresso, Luciani spiega: “Circa 25 teologi tra vescovi, cardinali e professori, si sono incontrati alla Pontificia Università Javeriana di Bogotá, insieme all’intera comunità universitaria, per riflettere, tra gli altri temi, sulla ‘attuale validità’ della Conferenza di Medellín, sulla ‘opzione per i poveri e la povertà’ e sul ‘volto di una Chiesa autenticamente povera, missionaria e pasquale’”.

Già nel febbraio 2017 – spiega Luciani – la Scuola di Teologia e Ministero del Boston College aveva tenuto il primo Incontro Ispanoamericano di Teologia in cui più di 50 teologi dell’America Latina, della Spagna e latini del Nord America avevano iniziato un percorso di dialogo teologico-pastorale nei contesti iberoamericani.

“A Bogotá – conclude – abbiamo iniziato un percorso triennale con sostegno della Compagnia di Gesù e anche di Papa Francesco, che ci ha ricevuto in Vaticano nel novembre scorso, con l’obiettivo di unire in rete gli sforzi delle Facoltà di teologia di tutto il continente americano. La prospettiva è quella di approfondire il cammino di riforma tracciato da Francesco, anche nell’ottica di collaborazione tra istituzioni teologiche del Nord e Sud del mondo, gettando ponti, come ispira Francesco”.