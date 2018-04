Centro turistico giovanile: domenica torna la Giornata nazionale con la tradizionale camminata

Domenica 8 aprile torna in tutta Italia la Giornata nazionale promossa dal Centro turistico giovanile (Ctg) con la camminata Ctg, manifestazione nazionale in programma tradizionalmente per la prima domenica di aprile, ma quest’anno posticipata di una settimana a causa della concomitanza con la Pasqua. “Camminare è camminare – si legge in un comunicato -, con quel senso di libertà che ti procura; ma è anche saper guardare, scoprire, rendersi conto”. Le camminate Ctg, spiegano gli organizzatori, “non sono i trekking – tanto di moda – ai confini del mondo. Non sono le traversate da rifugio a rifugio. Non sono corse camuffate o camminate non competitive. Non sono manifestazioni di massa, con adesivi, contrassegni e punti di ristoro volanti. Non sono visite guidate, con codazzi di persone imbevute di informazioni”. Ogni camminata ha un socio che funziona da animatore. “L’ha concepita, ne conosce i segreti, gli spunti, gli scorci e li suggerisce durante il cammino. Poi ci sono le sorprese, il fiore, l’albero, il giardino, la villa o la casa contadina, l’uomo, la donna, il lavoro e quant’altro. Se qualcuno ti invita, puoi entrare in casa, bere un caffè, gustare l’ospitalità e gli umori”. Si fa in gruppo e “può finire con i piedi sotto la tavola di qualche osteria di campagna, dove continuare a parlare, a ridere, a gustare l’ambiente umano oltre che gastronomico”. Info sul sito