Cammino neocatecumenale: dall’8 aprile ritorna la “Grande missione” nelle piazze di tutto il mondo

Inizierà domenica prossima, 8 aprile, per il sesto anno consecutivo la “Grande missione nelle piazze”. Tutte le domeniche del tempo pasquale le comunità del Cammino Neocatecumenale di tutto il mondo celebreranno 5 incontri. La “Grande missione” si realizzerà in 135 nazioni e in 10mila piazze. Anche quest’anno, per esempio, a Roma, verrà portata avanti in 100 piazze e a Madrid in più di 60. In tutte si svolgeranno le diverse catechesi per “aiutare le persone ad avere un incontro con Gesù Cristo attraverso l’ascolto della Buona Notizia: il kerygma”. Dopo il canto di alcuni salmi e la danza, caratteristica del Cammino in questo tipo di incontri, infatti, ogni catechesi inizierà con una testimonianza in cui una persona racconterà la sua esperienza. In particolare, nel primo incontro si parlerà del tema “Chi è Dio per te?” e si affronterà anche la questione: “Hai sperimentato nella tua vita che Dio esiste?”. Nella seconda domenica ci si domanderà invece “Chi sei tu? Perché vivi?”. Nel terzo incontro si annuncerà il kerygma. Nel quarto si affronterà invece il tema del kerygma nelle Scritture. In questo incontro si chiameranno alla conversione i presenti, dando loro anche la possibilità di ricevere il sacramento della penitenza, tramite la confessione individuale. Il quinto e ultimo incontro invece affronterà il tema della Chiesa e della comunità cristiana.