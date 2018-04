Brasile: l’ex presidente Lula deve consegnarsi entro le 17, emesso l’ordine di carcerazione

Ha tempo fino alle 17 (ora brasiliana, le 22 in Italia) per consegnarsi alla polizia federale di Curitiba e iniziare a scontare la sua condanna a 12 anni per corruzione l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva. Ieri pomeriggio è scattato l’ordine di carcerazione, emesso dal giudice Sergio Moro, dopo che la Corte Suprema del Brasile ha respinto il ricorso presentato dall’ex presidente. Attualmente Lula si trova nella sede del sindacato dei metalmeccanici di San Paolo, dove si sono raccolti migliaia di sostenitori.