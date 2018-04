A Sua Immagine: novità in arrivo per il programma in onda sabato e domenica

Due puntate segnate da temi importanti così come da interessanti novità per “A Sua Immagine”, programma di informazione religiosa al suo ventesimo anno di attività, promosso dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana (firmano la trasmissione Laura Misiti e Gianni Epifani).

Sabato 7 aprile alle 15.55 su Rai Uno “A Sua Immagine” si presenterà anzitutto con due novità: il rinnovo della veste grafica e il ritorno in studio della conduttrice Lorena Bianchetti, dopo un lungo ciclo di puntate del sabato dedicate alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni culturali e religiose. La conduttrice, dunque, porterà in studio storie di persone che affrontano la vita con coraggio. Primo ospite sarà il giovane Riccardo, che ha perso i genitori Nadia e Sebastiano nella tragedia di Rigopiano; una testimonianza di amore e solidarietà, quella di Riccardo e dei suoi fratelli, che hanno portato avanti l’attività lavorativa di famiglia grazie all’appoggio della comunità. Alle 16.15 appuntamento con “Le ragioni della speranza” per il commento al Vangelo della domenica: don Marco Pozza, nell’ultimo collegamento dalla Terra Santa, sarà in compagnia dei frati minori che da 800 anni vegliano sui luoghi di Gesù. Tra gli interventi, padre Alessandro Coniglio e padre Ibrahim Faltas. L’intera puntata sarà trasmessa in replica su Rai Uno la domenica mattina alle 6.00, disponibile poi anche sul sito Raiplay.it.

Domenica 8 aprile, alle ore 10.30, Lorena Bianchetti ospiterà nello studio di “A Sua Immagine” Gabriella Dorio (medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984), Federico Pellegrino (campione del mondo a Lahti 2017) e Simona Rolandi (giornalista sportiva Rai). Tema della puntata sarà infatti lo sport, i suoi valori e la gioia della condivisione. Alle 10.55 linea alla Santa Messa: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa in diretta dalla cattedrale di Fermo, per la regia di Michele Todaro e il commento di Simona De Santis. Chiuderà poi la puntata domenicale di “A Sua Immagine” il collegamento alle ore 12.00 con piazza San Pietro, per ascoltare in diretta il Regina Coeli di papa Francesco.