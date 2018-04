(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Madre Yvonne Reungoat, superiora generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, è la nuova presidente dell’Unione superiore maggiori d’Italia (Usmi). L’elezione è avvenuta oggi pomeriggio durante la 65ª Assemblea nazionale in corso a Roma. Suor Ester Pinca, superiora generale delle Suore Francescane Alcantarine, è stata eletta vice-presidente. “Grazie per il ‘sì’ di ciascuna e auguri per un efficace e fecondo servizio alla vita consacrata!”, è l’augurio espresso dall’Usmi.