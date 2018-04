Università Cattolica: Milano, l’11 aprile convegno su sfide digitali, brand, comunicazione e marketing

Superbrands, l’iniziativa che ha l’obiettivo di aggregare le eccellenze di brand e promuoverne il valore sul mercato, organizza per il terzo anno consecutivo con Almed, Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo e il Master in Digital Communications Specialist dell’Università Cattolica di Milano, il convegno “L’impatto del digitale sul valore del brand: orchestrare online e offline per una comunicazione più efficace” che si terrà mercoledì 11 aprile (aula NI011 – NI012, dalle ore 10). Ad avviare i lavori i saluti di Mariagrazia Fanchi, direttore Almed, e Nicoletta Vittadini, direttore del Master. Sergio Tonfi, Editor Superbrands, introdurrà l’intervento delle preziose testimonianze aziendali da parte dei Superbrands, verranno analizzate le nuove sfide per il marketing e la comunicazione derivanti dalla rivoluzione digitale tutt’ora in atto e dall’urgenza sempre più consistente di conciliare il mondo online e offline all’interno delle proprie strategie comunicative. “Saper costruire la forza di un brand nell’era digitale richiede aggiornamento costante e innovazione per gestire con efficacia il dialogo sempre più serrato e always-on che pervade l’ecosistema digitale”, spiegano gli organizzatori. Interverranno all’incontro rappresentati di Chebanca!, Fastweb, Genertel, Sisal e Thun, brand che appartengono a settori diversi ma che sono all’avanguardia nell’efficace gestione del rapporto con i propri pubblici attraverso i canali digitali.