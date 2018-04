Terremoto Centro Italia: Norcia, un “Villaggio dello sport” l’8 aprile animerà piazza San Benedetto

Un grande “Villaggio dello sport” con diverse attrezzature per i più piccoli animerà la piazza centrale di Norcia, piazza San Benedetto, domenica 8 aprile, dalle 9 alle 17. L’iniziativa conclude il progetto “Pronto intervento gioco”, organizzato dal Csi di Perugia per portare lo sport in una zona devastata dal sisma. Da ottobre a marzo, ogni settimana, animatori e formatori sportivi hanno fatto tappa a Norcia, per intrattenere attraverso il gioco e lo sport bambini, ragazzi e famiglie terremotate. Domenica il momento conclusivo. Cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il progetto aveva lo scopo di “dare una risposta concreta ai bisogni delle popolazioni colpite dal terremoto, con un particolare riguardo ovviamente alle fasce più sensibili, quindi ai bambini e ai ragazzi”. Così al “Villaggio dello sport” sono stati invitati a partecipare domenica tutti gli alunni delle scuole del comune di Norcia. Al termine degli interventi, è prevista la consegna degli attestati di premiazione e partecipazione al progetto.