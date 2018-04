Sud Sudan: Medici con l’Africa Cuamm, le testimonianze degli operatori. A Roma, l’11 aprile, alla presenza di Gentiloni

Gli operatori di Medici con l’Africa Cuamm impegnati nei progetti in Sud Sudan racconteranno l’emergenza vissuta nel Paese. Lo faranno, mercoledì 11 aprile, alle 18.30, al Casino dell’Aurora Pallavicini, a Roma, alla presenza del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. A parlare dei drammi, della povertà e delle malattie diffuse nelle zone in cui prestano il loro servizio saranno Chiara Scanagatta, coordinatrice dei progetti Cuamm in Sud Sudan, e il medico Giovanni Dall’Oglio. All’iniziativa, moderata dal direttore de La Repubblica, Mario Calabresi, interverranno Giuseppe Mistretta, direttore per i Paesi dell’Africa Subsahariana del ministero degli Affari esteri, la giornalista Diamante D’Alessio e il cantautore Niccolò Fabi. Subito dopo è previsto l’intervento del premier. Le conclusioni sono affidate al direttore di Medici con l’Africa Cuamm, don Dante Carraro.