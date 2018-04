Sinodo giovani: il 26 e 27 aprile un convegno della Penitenzieria apostolica

“Fornire il proprio contributo alla riflessione ecclesiale” al Sinodo dei giovani, convocato ad ottobre dal Papa, “richiamando il ruolo centrale del sacramento della Riconciliazione nello sviluppo della fede e nel discernimento spirituale dei giovani cristiani”. Questo l’obiettivo del convegno pastorale dal titolo: “Confessione, giovani, fede e discernimento pastorale”, organizzato dalla Penitenzieria apostolica nei giorni 26-27 aprile a Roma, presso il Palazzo della Cancelleria. “Papa Francesco, scegliendo per la XV assemblea generale del Sinodo dei vescovi in programma il prossimo ottobre il tema: ‘I giovani, la fede e il discernimento vocazionale’, ha espresso l’auspicio che la Chiesa mostri con rinnovato slancio la sua sollecitudine nei confronti dei giovani”, ricordano i promotori dell’iniziativa in una nota: “Come Madre e Maestra, essa è chiamata ad accompagnare i giovani nel loro cammino esistenziale affinché, attraverso un processo di discernimento, possano scoprire il loro progetto di vita aprendosi all’incontro con Dio e il prossimo”. A tenere la prolusione, il 26 aprile, alle ore 10.15, sarà il card. mauro Piacenza, penitenziere maggiore. A seguire gli interventi di Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello Spirito, e di Chiara Amirante, della Comunità Nuovi Orizzonti. Relatori del pomeriggio: don Flavio Placidia, della Pontificia Università Urbaniana, e padre Joseph Carola, della Pontificia Università Gregoriana. Poi le testimonianze dell’attrice Claudia Koll e di don Sergio Billi. I lavori del 27 aprile si apriranno con le relazioni di don Luca Ferrari, del gruppo “Giovani e Riconciliazione”, e di padre Antonio Maria Sicari, del Movimento Ecclesiale Carmelitano. A seguire prenderanno la parola fratel Alceo Grazioli, della Pontificia Università Antonianum, e suor Gloria Riva, delle monache dell’Adorazione Eucaristica. A tracciare le conclusioni, alle 12.45, sarà mons. Krzystof Nykiel, reggente della Penitenzieria Apostolica.