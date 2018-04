Rai Due: “Sulla via di Damasco”, sabato 7 aprile una puntata su Paolo VI e Oscar Romero presto santi

Sarà dedicata a Paolo VI e Oscar Romero, presto santi, la prossima puntata di “Sulla Via di Damasco”, in onda sabato 7 aprile, su Rai Due, alle 7.45, con replica mercoledì in terza serata. Il programma di mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti ripercorrerà le parole e le opere di “due grandi personalità del Novecento con molti tratti in comune”. All’inizio della puntata, il card. Paul Poupard, a quell’epoca giovane collaboratore della Segreteria di Stato, traccerà un breve profilo di Papa Montini, ricordandone alcuni gesti. Seguirà un ricordo di Papa Francesco, che ha definito Paolo VI “il grande timoniere del concilio”. A Roberto Morozzo Della Rocca, docente all’Università Roma Tre, sarà affidato il ritratto del vescovo Oscar Romero, “testimone di una Chiesa che si mescola con il suo popolo, al tempo perseguitato dalla dittatura militare” e che “pagherà con la vita la sua seconda conversione alla linea pastorale del Vaticano II e di Paolo VI, abbracciando totalmente l’accezione della Chiesa come popolo di Dio e pronunciandosi con coraggio dall’altare a favore della giustizia e della libertà della sua gente”.