Portogallo: da lunedì a Fatima plenaria dei vescovi su formazione catechisti, missioni, Sinodo dei giovani, Chiesa e media

Il segretario generale della Conferenza episcopale portoghese, don Manuel Joaquim Gomes Barbosa, ha reso noti ai mezzi di comunicazione sociale alcuni dei temi che la 194ª assemblea plenaria dei vescovi lusitani dovrà affrontare nella sua prossima riunione a Fatima, dal 9 al 12 aprile. I lavori cominceranno come d’abitudine con la prolusione del presidente, il patriarca di Lisbona card. Manuel Clemente, per occuparsi poi della “proposta per un piano di formazione dei catechisti” e dedicare del tempo a una “riflessione su un piano di comunicazione sociale della Chiesa”. Si discuteranno due note pastorali, una su “Ottobre 2019” il mese missionario straordinario voluto da Papa Francesco e l’altra sugli “800 anni di presenza francescana in Portogallo”. I vescovi dovranno anche prendere in esame le risposte al questionario per il Sinodo dei vescovi sui giovani e occuparsi delle implicazioni per le comunità e le associazioni religiose dell’entrata in vigore del regolamento dell’Unione europea 2016/679 sulla protezione dei dati personali. In agenda anche temi di “routine”, come il resoconto delle attività delle commissioni e degli organismi della Conferenza episcopale, il bilancio del segretariato generale 2017 e il calendario per le attività future.