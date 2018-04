“È la mia sincera speranza che possa essere fatto tutto il necessario per continuare ad accompagnare con compassione il piccolo Alfie Evans e che la profonda sofferenza dei suoi genitori possa essere ascoltata. Prego per Alfie, per la sua famiglia e per tutte le persone coinvolte”. E’ il tweet di Papa Francesco, pubblicato ieri sera per il bimbo inglese di 22 mesi ricoverato a Liverpool per una malattia neurologica degenerativa, al quale potrebbe essere presto staccata la spina.